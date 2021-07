Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Ab 2023 soll die Hermann-Hesse-Bahn in rund 60 Minuten von Calw über Weil der Stadt und Renningen nach Stuttgart fahren. Ausgerechnet das vom Land Baden-Württemberg geförderte Mobilitätskonzept, das in der Modellkommune Althengstett in Arbeit ist, bremst jetzt die Planungen unter anderem für die Park and Ride-Anlage und die Zuwegung am dortigen Haltepunkt. Der Zeitdruck wächst.