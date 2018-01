Herbolzheim/Brisbane Dschungelcamp: Giuliana Farfalla will sich beweisen

Wie toll sie tatsächlich ist, das machten ihre Mitkandidatinnen der Schönen aus Herbolzheim (Kreis Emmendingen) bereits in der ersten Folge deutlich. "Du bist für viele ein Vorbild", sagte etwa Ex-Bundesligaspieler Ansgar Brinkmann. "Wenn man sie anschaut, sieht man, dass sie eine tolle Frau ist", fügte er hinzu, schränkte aber ein: "Ich könnte mich in so jemanden nicht verlieben." Giuliana erklärte daraufhin augenzwinkernd: "Wir können Freunde sein." Auch Kattia Vides bestärkte sie und Bachelorette-Gewinner David Friedrich warf Giuliana beim Duschen am Wasserfall mehrere bewundernde Blicke zu.

Und noch einen Wunsch verbindet das Model mit der Dschungelshow: ihr Mädchen-Image ablegen. Gejammer hörte man von ihr bislang tatsächlich kaum: Den Bungee-Sprung in die Dunkelheit hatte sie trotz Höhenangst gut hinter sich gebracht und auch einen Rattenansturm im nächtlichen Lager überstanden. Bei der Dschungelprüfung für alle Kandidaten tauchte sie tapfer in stinkenden Fischresten nach Bildern von Sehenswürdigkeiten. Abzuwarten bleibt jedoch noch, wie sie sich schlagen wird, wenn einmal ihre erste eigene Dschungelprüfung ansteht.