Herbolzheim/Brisbane Giuliana Farfalla zieht ins Dschungelcamp

Auch wenn es erfahrungsgemäß viele leugnen – auch beim Start der zwölften Staffel von »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« auf RTL werden wieder Millionen Deutsche vor den Fernsehern Platz nehmen und gebannt mitansehen, wie ein Dutzend TV-Stars und Sternchen sich durch den australischen Dschungel quälen.



Mit dabei im Dschungelcamp ist Farfalla aus Herbolzheim (Kreis Emmendingen). Sie ist durch die Casting-Show "Germany’s Next Topmodel" bekannt geworden, bei der sie den elften Platz belegte. Momentan ziert sie das Cover des Playboys. Nichts Besonderes? Und ob. Farfalla wurde als Pascal Radermacher geboren, unterzog sich später geschlechtsumwandelnden Operationen.

Sie ist damit das erste Transgender-Model, das auf der Titelseite der deutschen Ausgabe des Playboys abgebildet ist. Für Farfalla ist es nicht nur deshalb etwas ganz Besonderes, für eine Fotostrecke in der Zeitschrift zu posieren. "Ich wachse an so einer Sache. Es ist unglaublich, einfach unbeschreiblich und eine Ehre", freut sie sich in einem Interview des Magazins. Auch wenn sie laut eigenen Aussagen als Frau und nicht als Transgender-Model erfolgreich sein möchte. Der biologische Aspekt sei aber immer ein Thema. "Ich verstehe ja, dass der für viele Leute interessant ist. Aber damit habe ich mich abgefunden. Und letztlich macht mich das als Person ja auch aus", erklärt Farfalla in "ihrer" Playboy-Ausgabe, die nur wenige Tage vor ihrem Abflug nach Australien erschienen ist. Als "extrem motiviert" beschreibt sie ihre Gefühle vor dem Einzug ins Camp. Sie freue sich sehr auf Australien.

Ganz so reibungslos ist die Reise dorthin aber nicht verlaufen. Vor lauter Pack-Stress hat sie laut Medienberichten ihren Luxus-Gegenstand, von dem jeder Kandidat nur zwei mit ins Camp nehmen darf, vergessen. Eigentlich hat das Model unter anderem ein Kissen mit in den Dschungel nehmen wollen – das lag aber noch zu Hause, als sie vergangenen Sonntag am Frankfurter Flughafen gestartet ist. Farfalla hat aber nicht lang gefackelt: "Vielleicht kann ich mir hier am Flughafen ja noch eins kaufen.", wird sie bei "Promiflash" zitiert. Auch sonst macht die 21-Jährige einen eher unerschrockenen Eindruck. Befürchtungen? "Wenn ich Angst habe, dann nur Höhenangst«, ist ihre knappe Antwort im "Playboy"-Interview. Kurz vor ihrer Teilnahme bei dem Trash-Format hat sie sich zudem kurzerhand operativ "auf Vordermann bringen" lassen, sagt sie laut Medienberichten. Gemeint sind damit in ihrem Fall aufgespritzte Lippen sowie eine korrigierte Nase.