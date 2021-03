Hochdorfer Kronenbrauerei Mit Optimismus aus der Corona-Krise

Retro ist angesagt. Auch in der Bierbranche. Die Hochdorfer Kronenbrauerei nutzt diesen Trend und holt Produkte, die vor Jahrzehnten vom Markt verschwunden waren, zurück in ihr Portfolio aus Hopfen und Malz. Die positiven Reaktionen der Kundschaft auf diese Innovationen stimmen Brauereichef Eberhard Haizmann in Krisenzeiten optimistisch.