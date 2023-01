Heckenbrand in Sulgen

1 Rund 15 Meter der Hecke brannten in der Silvesternacht völlig nieder. Foto: Wegner

Die Polizei hat nun über einen Feuerwehreinsatz in der Silvesternacht in Sulgen informiert.















Schramberg-Sulgen - Die Feuerweh war wegen eines Heckenbrands in den Wittumweg ausgerückt. Diese hatte sich vermutlich wegen eines Feuerwerkskörpers entzündet und brannte samt Gartenzaun über eine Länge von rund 15 Metern vollständig nieder, so die Polizei. Mehrere Quadratmeter Rasenfläche wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Die mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann ausgerückten Wehren aus Schramberg und Sulgen verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude. Das Wohnhaus blieb jedoch weiter bewohnbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15 000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei abschließend.