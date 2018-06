Hechingen WM-Orakel tippen auf Sieg für Deutschland

Das war mal gar nichts – sowohl von der Deutschen Fußballnationalmannschaft als auch der Babystrauße vom Hechinger Kamelhof. Auf einen klaren Sieg hatte das Hechinger WM-Orakel getippt. Herausgekommen ist ein denkwürdig schlechtes Spiel mit einer Niederlage.

"Ich hoffe, sie haben mehr Biss als die Nationalmannschaft", kommentiert Kamelhof-Chef Rolf Müller den Tipp zum Spiel gegen Schweden (Samstag, 23. Juni, 20 Uhr). Doch die Babystrauße sind nach so einem Schockerlebnis verunsichert. Sie rennen hin und her und wieder zurück und – können sich nicht auf einen Sieger einigen. Am Ende ist die Futterschale vor der Deutschlandfahne sogar umgeworfen – das Vertrauen scheint tief erschüttert.

Die Ersatzbank auf dem Hof ist gut gefüllt