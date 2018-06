Hechingen Fußball-WM: Gefiedertes Orakel setzt auf DFB-Sieg

"Timo Werner wird eifersüchtig sein", sagt Rolf Müller vom Albkamelhof. Denn wenn die Strauße ausgewachsen sind, erreichen sie Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometer. Die Beine seien generell sehr kraftvoll. "Damit können sie theoretisch töten", sagt Müller. Die Krallen der ausgewachsenen Tiere seien rund drei Zentimeter lang.

In acht Wochen werden der gefiederte Nachwuchs schon einen Meter groß sein. "In 16 Wochen spucken sie uns auf den Kopf", sagt Müller. Dann werden sie 2,5 Meter groß und 150 Kilogramm schwer sein. Das flößt auch dem stämmigsten Fußballer Respekt ein.

Nach dem "orakeln" dürfen die vier Küken schnell wieder in den Stall. Dort liegen sie bei frischeren Wetterverhältnissen unter der Wärmelampe. In jedem Fall dürfen sie sich nun erstmal von der Fußball-Aufregung ausruhen. Die Babystrauße werden in jedem Fall auch die zwei nächsten Vorrundenspiele der Deutschen Nationalmannschaft tippen. Doch jetzt heißt es erstmal sehen, ob sie mit ihrem ersten Tipp richtig liegen. Die nächsten Spiele sind am Samstag, 23. Juni (Schweden) und am Mittwoch, 27. Juni (Südkorea).