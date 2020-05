Hechingen Sternenbäck: Insolvenzverfahren beginnt

Wie in unserer Zeitung berichtet, wird hier eine besondere Form des Insolvenzverfahrens vorgenommen, die der bisherigen Sternenbäck-Geschäftsführung noch weiten Einfluss einräumt. Ein Hinweis darauf, dass hier keine klassische "Pleite" angenommen wird, die auf Fehlern der Chefetage beruht, sondern dass stattdessen gesehen wird, dass ein eigentlich gesundes Unternehmen durch besondere Umstände - in diesem Fall Corona - in Probleme geraten ist.

Sternenbäck hat im Antrag auf dieses Verfahren dem Gericht dargelegt, dass aktuell eine "Zahlungsunfähigkeit beziehungsweise Überschuldung" zu befürchten war. Wegen der Corona-Einschränkungen waren die Cafés geschlossen worden, und auch der Verkauf von Brötchen über die Theke war geringer, weil Kunden eher auf Großmärkte auswichen. In dem personalintensiven Betrieb aber ließen sich die Kosten nicht einfach senken, und die von der Regierung versprochenen finanziellen Unterstützungen flossen nur zögerlich.