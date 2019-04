Hechingen Stahl-Brücke gegen Provisorium ausgetauscht

Solche Austauschbrücken in allen möglichen Längen hat die Bahn tatsächlich in einem großen Lager für ihre Bauprojekte bereitliegen, erklärte ein Experte vor Ort. Die, die nun in der Nacht von Samstag auf Sonntag von zwei Spezialkranen auf ihren Platz gesetzt wurde, war schon an vielen anderen Stellen in Deutschland im Einsatz.