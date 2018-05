Hechingen Schwertransporter: 36 Kilometer in drei Tagen

Wie in unserer Zeitung berichtet, wird der schwere Trafo über drei Tage hinweg von Tübingen zum Umspannwerk nach Engstlatt transportiert. Das sind 36 Kilometer auf der Bundesstraße, der Schwertransport kann maximal 30 Stundenkilometer schnell fahren. Eigentlich wäre er also in zwei Stunden da. Allerdings kann er wegen seines Gewichts Brückenbauwerke kaum passieren, und an jeder engen Kurve und an jedem Kreisverkehr muss aufwändig rangiert werden, so dass er in der Nacht von Sonntag auf Montag über Nehren gerade mal bis kurz vor Ofterdingen kam.

Gefahren wird immer nachts von 22 Uhr an, und in der Nacht zum Dienstag ging es nun über Bodelshausen und durchs Hechinger Gewerbegebiet Ettenbach auf die Landesstraße nach Rangendingen. Um dort die Weiße Brücke passieren zu können, wurde eine Spezialvorrichtung angebracht. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht es dann über Grosselfingen und Bisingen bis nach Engstlatt.