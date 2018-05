Zollernalbkreis Schwertransporter rollt durch den Kreis

Am dritten Tag geht es dann nach Rangendingen rein bis zur Abzweigung zum Marktplatz, dann wieder zurück bis zur Landesstraße am Stausee vorbei in Richtung Grosselfingen, von dort aus weiter nach Bisingen bis kurz vor die Bahnbrücke, dann rückwärts weiter über die Steinhofener- und Balinger Straße auf die B 27, die dann in Engstlatt an einer Behelfszufahrt verlassen wird. In der Mühlsteigstraße am Umspannwerk in Engstlatt warten dann zwei Spezialkranen, um den Trafo an seinen endgültigen Platz zu sehen.

Seit über einem Jahr laufen die Planungen

Wer diese Fahrtstrecke nun sonderbar findet, darf beruhigt sein, dass sie wohldurchdacht ist. Den Transport erledigt die Spezial-Spedition Kübler aus Schwäbisch Hall, die beispielsweise auch schon die Concorde, die bei Sinsheim von der Autobahn aus zu sehen ist, transportiert hat. Fuhren dieser Dimension sind hier das Alltagsgeschäft, das aber buchstäblich nie auf die leichte Schulter genommen wird. Die Planungen für den Transport nach Engstlatt haben über ein Jahr in Anspruch genommen.

Der Kurs erklärt sich dadurch, dass das Spezialfahrzeug keine engen Kurven fahren kann. Dafür kann die Zugmaschine an beiden Enden des Zuges angekoppelt werden, so dass es kein eigentliches vorne und hinten gibt. Und Ingenieure haben praktisch für jede einzelne der 24 Achsen des Anhängers die spezielle Last ausgerechnet und mit den Daten der Brückenbauwerke verglichen.

Wie Mitarbeiter der Spedition unserer Zeitung erklärten, sind Zuschauer bei solchen Transporten kein Problem, solange sie nicht direkt an der Straße stehen. Von Böschungen oder Brückenbauwerken herab lässt sich die Aktion aber in aller Ruhe beobachten.