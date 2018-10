Hechingen Obertorplatz: Hahn ist gegen Tiefgarage

Hahn hatte schon länger erklärt, er werde seine Position und damit auch die der Verwaltung vor der entscheidenden Sitzung bekannt geben, die am Donnerstag, 8. November, von 18.30 Uhr an stattfindet. Das hat er nun getan. Hahn schlägt die Aufhebung des Tiefgaragen-Baubeschlusses vor und die Schaffung zusätzlicher öffentlicher Stellplätze, vermutlich im Bereich des First.

Hahn hat im Gemeinderat eine Stimme. Die Entscheidung fällt dort am Ende mit einfacher Mehrheit.