Hechingen Auch Tiefgaragen-Verzicht ist denkbar

Hechingen. Vor allem von Seiten der Freien Wähler wurde gemutmaßt, das Zahlenwerk solle nahelegen, dass eine Tiefgarage am Obertorplatz gar nicht nötig ist, wenn man einige Parkmöglichkeiten auf dem Platz zulässt und dann die bislang wenig genutzten Parkplätze in der Stadt besser nutzt. Sie bezogen sich auf einen Plan des Büros Senner, das so eine Möglichkeit skizziert.

Bürgermeister Philipp Hahn hat allerdings versichert, die Zahlen sollten lediglich eine Orientierung für sämtliche auf dem Tisch liegende Alternativen des Oberstadt-Parkens bieten. Den Senner-Plan habe die Stadt in Auftrag gegeben, um eine weitere Möglichkeit zur Auswahl zu stellen.

Aber der Senner-Plan hat es schon in sich angesichts der sonstigen Feststellungen in der Auflistung. So wird dort festgehalten, dass zur Zeit des stärksten Andrangs, also Mittwochvormittags beim Wochenmarkt, immer noch 75 der insgesamt 420 Parkplätze in der gesamten Oberstadt ständig frei sind.