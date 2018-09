Hechingen Neues Parkkonzept

Hechingen (roh). Anwohner hatten sich über die Verkehrs- und Parksituation in der Gammertinger Straße beschwert. Auf einen Antrag der Freien Wähler hat die Stadt die Situation vor Ort überprüft. Die Ergebnisse wurden nun in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend vorgestellt. Insbesondere das Parken soll nun klar geregelt werden. Das neue Konzept war im Vorfeld bereits mit einem Vertreter der Anwohner, Anliegern und der Polizei besprochen worden – allesamt stimmten zu. So auch die Ausschussmitglieder.