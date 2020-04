Hechingen Muslimischer Gebetsruf erschallt jeden Freitag

Rottenburg: Muslimischer Gebetsruf wegen Corona erlaubt

Die deutsche Übersetzung des Textes lautet: "Gott ist der Allergrößte. Ich bekenne, dass es keine Gottheit gibt außer Gott. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Kommt zum Gebet. Kommt zum Heil. Gott ist der Allergrößte. Es gibt keine Gottheit außer Gott."

In großen Moscheen erfolgt dieser Ruf vom Minarett aus, in kleinen Moscheen von der Tür aus oder von der Seite des Gebäudes. In Hechingen geschieht dies über Lautsprecher vom Gebäude aus. Die Lautstärke hierbei soll allerdings nicht die Intensität haben, wie es in arabischen Ländern üblich ist.

Die Muslimgemeinde hofft, dass sich Anlieger nicht allzu sehr gestört fühlen und verweist darauf, dass man ein freundliches und verständliches Miteinander anstrebt.

Gedankt wird vom Vorstand des Moscheevereins Bürgermeister Philipp Hahn, der diesen Wunsch mit Respekt und Selbstverständlichkeit erfüllt hat.