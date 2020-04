Rottenburg Muslimischer Gebetsruf wegen Corona erlaubt

In der Pressemitteilung wird die Erlaubnis des Gebetsrufs mit der Corona-Krise begründet. Ebenso wie alle anderen Religionsgemeinschaften unterliege auch die muslimischen Gemeinde dem Corona-Veranstaltungsverbot. Dies bedeute, dass keine Gebetsveranstaltungen in der Moschee stattfinden und dass auch das abendliche gemeinsame Fastenbrechen nicht stattfinden könne. Die Situation sei ähnlich wie bei den christlichen Gemeinden am Osterfest.

So heißt es in der Mitteilung: "Die besondere Zeit mit den besonderen, strengen Vorschriften erlaubt diese besondere und einmalige Geste gegenüber den muslimischen Gläubigen in Rottenburg. Wie bei den Christen am Osterfest wird der Muezzin nicht zum Gebet in der Moschee rufen, sondern die Gläubigen daran erinnern, zu Hause in der Familie Gottesdienst zu feiern. Es sollte innerhalb der verschiedenen Glaubensgemeinschaften guter Brauch sein, die jeweils anderen Gebräuche zu respektieren – und sich damit auch auseinanderzusetzen."