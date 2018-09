Hechingen Mann klaut 66 Mal aus der Vereinskasse

Sein Verteidiger verlas, dass der Kassierer zugebe, nachträglich Belege erstellt zu haben. "Ich bedaure und bereue die Taten und möchte mich dafür entschuldigen", hieß es weiter in der Erklärung.

Die Staatsanwältin betonte in ihrem Plädoyer eine "relativ hohe kriminelle Energie". Sie wollte die Einzelstrafen von je mehreren Monaten zu einer Strafe von einem Jahr, acht Monaten und zwei Wochen festlegen.

Bewährungsstrafe und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit

In ihrem Urteil sprach die Richterin schließlich ein Jahr und sechs Monate zur Bewährung aus. Davon seien zwei bereits vollstreckt, da sich die Verhandlung aufgrund der Überbelastung des Gerichts so lange hingezogen habe. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Der Mann muss zudem 100 Stunden für ein gemeinnütziges Projekt arbeiten. "Damit sie was davon spüren", sagte die Richterin. Sie betonte, dass die Taten zu einer erheblich höheren Strafe hätten führen können.

Die Richterin sprach ähnlich wie die Staatsanwältin "von einer erheblichen kriminellen Energie". Schließlich sei der Mann auch noch ausgebildeter Betriebswirt. Er kenne sich also mit der Materie aus, sei Fachmann.

Sie zeigte jedoch Verständnis für die Situation des Mannes, der seit längerer Zeit ohne Arbeit ist. Er wohnt bei seiner Schwester, die ihn auch sonst unterstützt. Er hat 2000 Euro Schulden – abgesehen von den 10.000 Euro, die der Verein einfordern kann, sofern es denn irgendwann realistisch erscheint.

Zu Gunsten des Mannes wurde sein vollumfängliches Geständnis gewertet. Weiter habe er eine günstige Sozialprognose. Zum Abschluss meinte der Mann – auch in Richtung der Zuhörer – er könne sich nur nochmals entschuldigen.