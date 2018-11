Hechingen Ina und Giovanni Zarella in ARD-Show

Also eine rundum positive Sache für Ina und den in Hechingen aufgewachsenen Giovanni. Jana Ina wurde 1976 in Brasilien geboren und legt mit Tanz- und Gesangsunterricht schon den Grundstein für das Showbusiness. Mit 14 Jahren wird sie Model, 1998 zur Miss Intercontinental gewählt. Dort beginnt ihre Karriere als TV-Moderatorin in Deutschland. In Shows wie "Das Model und der Freak", "Jana Ina & Giovanni – wir sind schwanger!" stand sie oft selbst im Fokus. Seit 2017 unterstützt sie die Kandidatinnen der Modelshow "Curvy Supermodel" als Jurorin und erfahrenes Model.

Giovanni Zarella wird 1978 als Kind italienischer Eltern in Hechingen geboren. Er lernt Klavier- und Orgel, fängt bald an zu singen. Seine erste Band heißt "Brotherhood", 2001 wird er als Sänger der Castingband "Bro’Sis" prominent. Inzwischen arbeitet er als Moderator und Solokünstler. Mit Jana Ina ist er seit 2005 verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder und lebt mittlerweile in Köln.