Hechingen "Ihr singt schöner als Engel"

"Könnt ihr denn auch ein Lied singen?", fragt der Nikolaus auffordernd. So lassen die Kinder spontan ein "lustig, lustig, tralala" und "lasst uns froh und munter sein" erklingen. "Ihr singt ja schöner als die Engel", lobt der Nikolaus. Die Kinderaugen strahlen. Danach öffnet er seinen Sack – und der Nikolaus ermuntert die Gruppe, auch mehrere mit Walnüssen gefüllte Stofftüten herauszuholen.

Ob die Kinder auch mit dem Schlitten unterwegs sind, hat er wissen wollen. "Nein, mit dem Auto", antwortet jemand. "Ach, das sind doch diese neumodischen Dinger" – ein leises Kichern geht durch die Gruppe. Danach verabschiedet sich der Nikolaus zwar, seine Glocke ist aber noch weithin zu hören.

Beeindruckt vom langen Bart, der roten Gewand und dem goldenen Stab

"Ganz toll war der lange Bart vom Nikolaus", sagt Ben danach beeindruckt. "Der Nikolaus hat schön ausgesehen", meint Lenia, mit seiner Mitra, dem prächtigen Roten Gewand und dem goldenen Stab mit der lauten Glocke.

Lia findet indes auch erstaunlich, dass in der riesigen Burg Hohenzollern auch noch Menschen leben. Der Prinz von Preußen zum Beispiel. Seine Privatgemächer haben die Knirpse nicht besichtigt. Aber während der kindgerechten Führung mit Sabine Winkler haben sie Einblicke in das Leben der Adligen von einst erhalten. Zum Beispiel, als es um’s Perücke-Tragen ging. Wer die Kopfbedeckung so oft trägt und sich nie wascht, welche Tiere lockt das an? "Würmer", meint eine Teilnehmerin, "Spinnen" eine andere – aber nein, es sind Läuse. Die Adligen hätten ihre Perücke am Abend einem ausgehungerten Vogel in den Käfig gelegt, der die juckenden kleinen Tieren aufgepickt hat.

Und noch eine wichtige Frage: "Wie hoch sind wir gerade?" Die Gruppe schweigt. Dann: "350 Meter". Zweites Gebot: "3000 Millionen Meter". Ein wenig zu viel. Nein, es sind natürlich nur etwas mehr als 800 Meter. Weiter geht’s ins Markgrafenzimmer, wo ein Bild von Georg Friedrich und Sophie ein echtes königliches Paar zeigen.