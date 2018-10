Hechingen Heimatbücherei-Urgestein geht

Für Bürgermeister Philipp Hahn ist die Bücherei mehr als eine Sammlung von Büchern: "Das Hohenzollerische lebt weiter als Identität der Region." Was historisch anmutet, präge die Menschen bis heute. "Es ist ganz wichtig, dass eine Region weiß, wo sie herkommt." Die Handschriften, Fotos, Sammelmappen und die Literatur in der Spezialbibliothek bildeten diese Geschichte ab.

Betreut wird dieses Werk seit dem Jahr 2003 von Wolfgang Hermann. Der pensionierte Lehrer wird sich jedoch nicht komplett zurückziehen: Immer montags will er vorbeischauen, um den Übergang zu begleiten. Zekorn: "Wir verabschieden ein Urgestein der Heimatbücherei." In 15 Jahren als Leiter des Kleinods an der Heiligkreuzstraße in Hechingen hat er zahlreiche Schriften zur hohenzollerischen Geschichte veröffentlicht, er hat sich eingesetzt für den Kauf weiterer Bücher, hat Werke restaurieren lassen und die digitale Erfassung des umfangreichen Bestands vorangetrieben. Künftig wolle Hermann "zuarbeiten und kleine Dinge aufarbeiten".