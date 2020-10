Hechingen Einblicke in den Beruf einer Hebamme

Gratuliert wird den Müttern nach dem ersten Schrei des Neugeborenen

Seit elf Jahren arbeitet Pandtle als Hebamme im Kreissaal in Böblingen, über die Geburt eines Kindes sagt sie: "Das ist Wahnsinn. Das teibt mir selbst nach elf Jahren noch die Freudentränen in die Augen." Das mache auch "mit den Hebammen etwas". Wenn der Säugling kommt, hält sie das Köpfchen und legt den kleinen Menschen in die Arme der Mutter. "Danach wird bis zum ersten Schrei gewartet. Dann gratulieren wir Hebammen erst."