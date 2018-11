Hechingen/Balingen B 27: "Mit Vollgas schneller zum Stau"

"In anderen Regionen mit erhöhtem Staurisiko wird versucht, durch variable Geschwindigkeitsregelungsanlagen, welche die Geschwindigkeiten teils auf deutlich unter 100 km/h einbremsen, unnötige Verlängerungen der Rückstaus, Stehzeiten und Unfallrisiken zu reduzieren und den Verkehrsfluss am Laufen zu halten.

Bei Bodelshausen ist es laut Medienberichten und eigenen Erfahrungen an der Tagesordnung, dass am Ende des vierspurigen Ausbaus lange Rückstaus entstehen. Die bisher gültige Begrenzung ab Hechingen-Nord war m.E. ein guter Kompromiss im Hinblick darauf, dass es auch Zeiten ohne Stau gab.

Dank der Klage eines Einzelnen und der 'bürgerfreundlichen' Entscheidung eines Gerichts ('Freie Fahrt für freie Bürger!!!') wird nun wieder erlaubt, ab Hechingen-Nord, knapp 2 km vor diesem stehenden Verkehr, mal wieder so richtig auf die Tube zu drücken und mit Vollgas wenige Sekunden schneller den Stau zu erreichen und diesen und die damit verbundenen Stehzeiten zu verlängern.