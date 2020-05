Hechingen 60-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Am 2. Februar soll der Mann in angetrunkenem Zustand in den Mittagsstunden in einer Hechinger Gaststätte aus einer Plastikbierflasche, in deren Deckel ein Loch geschnitzt war, Benzin sowohl auf den Boden und die überwiegend hölzerne Einrichtung als auch gezielt auf den ihm gegenüberstehenden Wirt versprüht haben.