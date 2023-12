Haushalt für 2024 verabschiedet: Lahrer Stadträte haben klare Forderungen an die Verwaltung

Lahrer Stadträte haben klare Forderungen an die Verwaltung

Foto: Piskadlo

Der Haushalt 2024 steht: Der Lahrer Gemeinderat hat die Finanzplanung der Verwaltung verabschiedet – jedoch nicht ohne Kritik. So bemängelten die Stadträte etwa fehlende Investitionen in die Mobilitätswende und die zu hohe Belastung des Ehrenamts.









Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 der Stadt mit Finanzplanung bis 2027 wurden das erste Mal vor rund einem Monat in eine Sitzung des Gemeinderats eingebracht (wir haben berichtet). Seither haben die Pläne der Verwaltung für reichlich Diskussionen gesorgt. So auch am Montagabend, als die Stadträte die Haushaltssatzung mit drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung verabschiedeten.