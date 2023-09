1 Im ehemaligen Alten- und Pflegeheim „Haus Grüntal“ an der Liebenzeller Straße in Schömberg werden Flüchtlinge untergebracht. Foto: Wolfgang Krokauer

Die Gemeinde Schömberg hat das ehemalige Alten- und Pflegeheim „Haus Grüntal“ an der Liebenzeller Straße gekauft, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Jetzt gibt es Pläne, was mit dem Haus genau passieren soll.









Der Technik- und Umweltausschuss von Schömberg befasst sich in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 12. September, ab 18 Uhr mit dem ehemaligen Alten- und Pflegeheim „Haus Grüntal“ an der Liebenzeller Straße. Durch den Umbau und die Erweiterung des Gebäudes zu einem Flüchtlingsheim sollen bis zu 86 Erwachsene und sechs Kinder untergebracht werden können, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Geplant sind Einzel-, Doppel- und Familienzimmer – verteilt auf fünf Geschosse.