Für das Haus Grüntal in der Liebenzeller Straße 59 in Schömberg, ein ehemaliges Pflegeheim, bahnt sich eine Lösung an. Die Gemeinde Schömberg hat das Gebäude gekauft. Dort sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Bis es so weit ist, muss aber noch einiges erledigt werden.