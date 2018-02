Hardt Feuerwehr, Cowboys und Ritter toben gemeinsam

Anlaufzeit, Aufwärmen – wer braucht das, wenn man mit Kumpels oder Freundinnen toben und springen kann? Da feiern Feuerwehr, Cowboys und Ritter neben Prinzessinnen, Squaws und Piratinnen, dazwischen noch rosa, grüne und braune Bärchen mit weißen Bäuchen.

Und wenn die kleinen Katzen auftauchen mit dem großen Katzenrolle, dann stehen alle staunend im Kreis. Beim Miesleauswurf kommen die kleinen Katzen kaum nach mit dem Verteilen, denn die Kinder wissen, was angesagt ist: "Gizig, gizig, gizig isch dia Katz". Das kleine Ballett der Katzenzunft fiebert da schon seinem Auftritt entgegen und wenn die Musik passt, dann geht es los. Und eine Zugabe gibt es auch noch.

"Heut ist so ein schöner Tag", gilt auch in der Fasnet 2018 für die Kleinen aus dem Kindergarten. Auch der AV Hardt hat eine Nachwuchstruppe auf die Beine gestellt, es geht also weiter mit Feiern im Katzennest. Bei der Verlosung zum Schluss wird aus der Eintrittskarte umgehend ein knuddeliger Gewinn oder ein kleines Spiel.