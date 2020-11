Harald Wohlfahrt wird 65 Baiersbronner Spitzenkoch über "Recht auf gutes Essen" für jedermann

Ich hatte einen Tisch reserviert in einem guten Haus. Wegen Corona musste ich den leider absagen. Ich verlege mich ins Private, ganz familienintern und konform zur Corona-Verordnung, versteht sich. Ein großer Partylöwe war ich ohnehin nie. Ich bin jetzt auch nicht ganz verlegen, selbst ein Vier-Gänge-Menü auf den Tisch zu bringen.

Seit dem Ausscheiden als Chef der Schwarzwaldstube scheint es ruhig um Sie geworden zu sein. Wie geht es Ihnen eigentlich?

Es geht mir sehr gut soweit. Eigentlich ging es mir nie besser. Es heißt ja immer, wer über 60 ist und morgens ohne ein Zwicken irgendwo aufwacht, ist tot. Das trifft auf mich nicht zu. Ich fühle mich körperlich topfit und klar im Kopf. Nach dem Ausscheiden aus der Schwarzwaldstube musste ich mich erst mal neu sortieren und vieles neu gewichten. Von der Konstitution her hätte ich das noch weitermachen können. Gar nichts zu tun, wäre nichts für mich. Ich brauche Aktivität. Dabei wäre ich fast schon wieder in ein Fahrwasser geraten, ohne es zu merken. Aber ich denke, ich habe jetzt eine gute Balance gefunden.

Was machen Sie gerade beruflich?

Ich habe seither ein neues Kochbuch geschrieben, koche regelmäßig für das Betriebsrestaurant der Fischer-Werke, habe zusammen mit Partnern und einem ambitionierten Winzer ein Projekt an der Mosel gegründet. Darüber hinaus laufen die Kooperationen mit dem Festspielhaus in Baden-Baden und den Palazzos in Stuttgart und Mannheim weiter. Derzeit bin ich dabei, mit einer Supermarkt-Kette in Achern Fertiggerichte zu entwickeln, in einer Manufaktur, etwa Suppen, Soßen und Fonds. Alles mit ganz frischen Zutaten und ohne Konservierungsstoffe.

Gibt es noch Pläne der Familie, ein eigenes Restaurant zu eröffnen?

Da ist im Moment nichts ins Planung. Allerdings sollte man auch nie nie sagen. Wer weiß, was kommt.

Als Spitzenkoch haben Sie praktisch alles erreicht, was man erreichen kann. Warum legen Sie die Hände nicht einfach in den Schoß und lassen sich von anderen Leuten bekochen und bedienen?

Zu einem gewissen Grad mache ich das heute. Andererseits war ich ein Leben lang produktiv und habe gearbeitet. Weil ich eine Familie zu versorgen hatte, ist es mir auch nie zu wohl geworden. Allerdings musste ich erst lernen, loszulassen. Corona hat dazu beigetragen. Ich kann heute arbeiten, aber genausogut mal runterbremsen. Ich kann Privates und Familie viel mehr leben. Früher war ich immer beschäftigt, meistens für andere. Insofern habe ich viel Ballast abgeworfen. Eine kerngesunde Rückbesinnung, gewissermaßen.

Sie haben mit Ihrer Mannschaft in der Schwarzwaldstube drei Michelin-Sterne geholt und 25 Jahre lang gehalten. Das hat zuvor aus dem deutschsprachigen Raum noch keiner geschafft. Dazu kommen zahllose weitere Auszeichnungen. Was bedeuten Ihnen die Meriten?

Man hat ja darum gekämpft. Insofern hatten sie eine Bedeutung. Es war fürs Unternehmen.

Wie hält man diesen Leistungs- und Erwartungsdruck über so viele Jahre aus?

Das ist vermutlich derselbe Spagat wie für jede Bundesliga-Fußballmannschaft auch. Man muss sich von diesem Druck befreien können. Ein Pseudo-Erfolg reicht nicht aus, um die Spielklasse auf Dauer zu halten. Auf diesem Niveau über so lange Zeit zu kochen, ist immer eine Mannschaftsleistung. Wenn deine Leute brennen für das, was sie tun, dann läuft’s. Als Chef war ich nie ein Choleriker, der herumgeschrien hat. Bei uns in der Küche hätte man eine Nadel fallen gehört, so ruhig und konzentriert wurde gearbeitet. Ich für meinen Teil habe das als Herausforderung gesehen und meine Arbeit geliebt. Ich war viele Jahre lang stolz wie Bolle, in einem solchen Haus arbeiten zu dürfen, und wollte dem Betrieb im Gegenzug das Maximale zurückgeben. Hätten wär den dritten Stern verloren, wäre ich sofort gegangen. Das hatte ich für mich so entschieden. Mit dieser inneren Richtschnur konnte ich dann gut arbeiten.

Trauern Sie der Zeit in der Traube Tonbach bisweilen noch nach oder genießen Sie die Freiheit, Herr über die eigene Zeit zu sein?

Damit habe ich abgeschlossen. Ich konnte mich dort verwirklichen, wahrscheinlich sogar besser, als wenn es mein eigenes Restaurant gewesen wäre. Ich hatte freie Hand, machte den Einkauf, entwickelte Menüs und durfte meine Leute einstellen. In all den Jahrzehnten musste ich übrigens nur einem Kollegen kündigen. Vieles war ganz toll. Dafür waren wir auch Tag und Nacht im Betrieb, um Erfolg zu haben. Es war eben prägender Teil meines Lebens, und ich bin auch dankbar dafür. Heute darf ich dafür ein selbstbestimmteres Leben führen.

Anfang des Jahres ist die alte "Schwarzwaldstube" abgebrannt, die Sterne sind erst mal weg. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen?

Es war ein Drama. Die Rauchsäule über dem Gebäude konnte ich von zu Hause aus sehen. Da lief bei mir vor dem geistigen Auge ein Lebensfilm ab. Es war für mich, als hätte mein Wohnzimmer gebrannt. In diesen 40 Quadratmetern Küche habe ich mein halbes Leben verbracht.

Es gab noch nie so viele Kochshows und -wettbewerbe im Fernsehen wie heute, Begriffe wie Textur des Fleisches und ausgewogenes Verhältnis von Süße und Säure sind fast Allgemeingut. Trotzdem können angeblich immer weniger Leute selber kochen. Ist das nicht absurd?

Das erscheint in der Tat ein wenig absurd.

Schauen Sie sich solche Formate an?

Ich bin nicht der große Fernseh-Gucker, das ging schon beruflich nicht. Nachrichten und Sport, sonst hatte mich lange Zeit auch nichts interessiert. Einmal bin ich beim Durchzappen in einer solchen Show hängen geblieben und habe mich gefragt: Sind sich die Kollegen für sowas nicht zu schade? Mit der Ernsthaftigkeit unseres Berufsstands hatte das nichts mehr zu tun. Das war nur noch für die Unterhaltung.

Spitzenköche sind heute Promis, fast wie Fußballer und Musikstars, Selbstvermarktungskünstler und Unterhalter. Wie finden Sie das?

Ich denke, jeder sollte das tun, war er am besten kann. Ich finde das nicht per se schlecht. Wer ein guter Unterhalter ist, soll das gerne machen. Meins ist das nicht. Ich bewundere eher Kollegen wie Claus-Peter Lumpp und Jörg Sackmann, die mit ihren Mannschaften ganz in Ruhe und zurückgezogen über so viele Jahre einen grandiosen Job machen und vollen Einsatz für ihre Häuser bringen.

Warum haben Sie eigentlich keine eigene Sendung?

Ich habe vor anderthalb Jahren in Berlin einen Online-Kochkurs gedreht, der heute im Internetportal "Meisterklasse" verfügbar ist. Es geht hier darum, einer breiteren Zielgruppe sowohl Basiswissen des Kochens als auch exklusive Rezepte für zu Hause zu vermitteln. Darauf liegt mein Fokus. Gutes Essen sollte nicht nur einer kleinen Elite vorbehalten bleiben. Jeder Mensch hat das Recht auf gutes Essen.

Aber als Gastjuror bei "The Taste" wären Sie doch sicher gut aufgehoben. Talentierten Nachwuchs zu finden und zu fördern, war immer Ihr Ding.

Ich war da schon mal. Ich fand es ganz spannend, mal mitzumachen. Allerdings muss ich nicht alle zwei Wochen vom Schwarzwald nach München pendeln.

Wie würden Sie reagieren, wenn Sie Tim Mälzer zum Kochduell bei "Kitchen: impossible" herausfordern würde?

Ich würde mir das Konzept anschauen und dann für mich prüfen, was ich dabei für ein Gefühl hätte. Wenn es dann stimmig wäre – warum nicht?

Die Gastronomie leidet unter Corona mit am härtesten. Kommt die Branche halbwegs unbeschadet durch die Pandemie, und mit welchen Strategien?

Die Branche ist sehr stark betroffen, wie viele anderen Branchen auch. Da liegt einfach alles brach. Viele sind noch durch den ersten Lockdown finanziell ausgeblutet. Für viele junge ambitionierte Kollegen, die noch nicht über viele Jahre Eigenkapital aufbauen konnten, ist das natürlich ein Drama. Die Pacht fürs Restaurant läuft ja weiter. Da jeder Betrieb anders aufgestellt ist, kämpft auch jeder auf seine Art ums Überleben. Ein Teil wird das überstehen, ein anderer mit Tränen in den Augen aufhören müssen. Ich weiß nicht, wie das alles ausgeht.

Trifft das die Spitzengastronomie genauso stark wie Gasthäuser mit gutbürgerlicher Küche oder das italienische Restaurant um die Ecke?

Es trifft alle, da kann sich keiner rausnehmen. Die Abstandsregeln bedeuten schließlich für ein Sterne-Restaurant mit 40 Sitzplätzen gleichermaßen eine Umsatzhalbierung.

Was kommt bei Ihnen am Samstag auf den Tisch?

Ein frischer Oktopus, dazu Salat mit Limetten und Chili. Danach eine Kürbissuppe, wie könnte es in dieser Jahreszeit anders sein. Zum Hauptgang ein schönes Roastbeef mit Gemüse, und zum Dessert eine einfache Crème brulée.

Klingt recht klassisch. Keine Extravaganzen?

In der Küche vermischen sich viele Einflüsse aus aller Welt. Das belebt. Andererseits muss ich keinen Wasabi verwenden, wenn’s einen regionalen Meerrettich gibt. Man sollte nicht Trends nachlaufen, sondern selbst Trends setzen oder sie weiterentwickeln. Das ist wie mit Liedern von Udo Jürgens oder Udo Lindenberg. Die sind einzigartig, unverwechselbar und spiegeln die Persönlichkeit. Beim Kochen ist es nicht anders.

Zur Person: Harald Wolfahrt

stammt aus Loffenau im Kreis Rastatt. Er lebt mit seiner Frau Slavka in Baiersbronn im Kreis Freudenstadt. Das paar hat drei mittlerweile erwachsene Kinder. Wohlfahrt absolvierte seine Kochlehre von 1970 bis 1973 in Dobel in Mönchs Waldhotel. Über mehrere Stationen kam er 1978 als Souschef in die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach in Baiersbronn-Tonbach. 1980 folgte die Meisterschule, noch im selben Jahr wurde er Küchenchef in der Schwarzwaldstube. 1992 wurde das Restaurant mit drei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet, unter Wohlfahrt hielt es diese Auszeichnung 25 Jahre lang. 2017 schied er aus der Traube Tonbach aus.

Für seine Kochkunst wurde Wohlfahrt mit Preisen überhäuft. Die Macher des Gault-Millau ernannten ihn 1995 zum "Koch des Jahres", mit 19,5 von 20 möglichen Punkten sprachen sie ihm außerdem die höchste Wertung im deutschsprachigen Raum zu. Er bekam das Bundesverdienstkreuz und und für seine Lebensleistung den Ehrenpreis "l’Art des vivre". Wohlfahrt förderte darüber hinaus den Nachwuchs. Seine ehemaligen Schüler erkochten zusammen selbst rund 80 Michelin-Sterne. Zu seinen bekanntesten Schülern zählt Christian Bau, heute ebenfalls Drei-Sterne-Koch.