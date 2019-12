Haiterbach Messer verfehlt Herz um Haaresbreite

Täter war maskiert

Maskiert sei der Mann zunächst gewesen, so die Anklage von Staatsanwalt Lukas Bleier. Er habe sie in der Garage abgepasst, zu der er noch einen Schlüssel hatte, als die damals 39-jährige Frau weit nach Mitternacht von ihrer Arbeit in einem Altensteiger Lokal in das vormalig gemeinsame Haus in Haiterbach zurückkehrte. Streit um das Sorgerecht für die fünf Kinder, zwischen 17 und vier Jahre alt, aber auch Eifersucht sieht der Ankläger als Motiv für die Attacke mit einem großen Küchenmesser.