HAIGERLOCH. Einmal noch das Meer sehen oder einmal noch das Legoland besuchen: Seit 2014 erfüllt das ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden sowie Mitgliedsbeiträgen finanzierte Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sterbenskranken Menschen einen letzten Herzenswunsch und fährt sie noch einmal an ihren Sehnsuchtsort. Über 2100 Wünsche haben die rund 1300 freiwilligen Wunscherfüller bundesweit bereits wahr werden lassen.

Minister Manfred Lucha Schirmherr

Unter der Schirmherrschaft von Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha nahm der Ludwigsburger ASB-Wünschewagen im November 2017 Fahrt auf und erfüllt seitdem schwerstkranken Menschen aus dem württembergischen Landesteil Herzenswünsche.

Diese Aktion fanden auch die Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit Eyachtal – Haigerloch St. Anna toll und deshalb haben sie sich in der Kommunionsvorbereitung dazu entschlossen, das Projekt „Wünschewagen – letzte Wünsche wagen“ finanziell zu unterstützen.

Erstkommunikanten sammeln 2000 Euro

Am 5. Mai konnte bei einem Treffen mit dem ASB-Wünschewagenteam ein Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro übergeben werden. Die Übergabe mit anschließendem Empfang fand bei der Neuen Kirche in Owingen statt. Die Kinder bedanken sich beim Team des Arbeitersamariterbundes für ihren persönlichen Einsatz und freuen sich, mit ihrer Spende letzte Träume wahr werden zu lassen.