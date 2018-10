Haigerloch In Haigerloch Fasnetsgeschichte geschrieben

Haigerloch. Mit dem Erzbischof trat erstmals ein hoher Würdenträger der katholischen Kirche als Referent bei der jährlichen Tagung auf – und schrieb Fasnetsgeschichte. Sein Schwerpunktthema: "Fastnacht und Kirche: Narrenzeit bis zur Fastenzeit?"

Die Fastnacht ist ohne die christliche Kirche nicht denkbar. Und beide – Kirchen und Narrenzünfte sehen sich heute ähnlichen Problemen gegenüber: Sie müssen Werte einfordern, die bei immer weniger Menschen gefragt sind. Daher lag es nahe, einen hohen Kirchenmann als Gastredner einzuladen. Umso mehr, als Stefan Burger in Löffingen im Schwarzwald in einer Narren-Familie aufgewachsen und in seiner Jugend selbst in der Narrenzunft aktiv gewesen war.

Die Fastnacht, so Stefan Burger, knüpfe an heidnische Riten an und trage auch Züge des römischen Saturnalien-Fests, bei dem die gesellschaftliche Ordnung umgekehrt worden sei und "Trinken, Lärmen Scherzen und Lieder singen" für kurze Zeit dem einfachen Volk erlaubt wurden. Die Fastnacht sei jedoch zweifellos christlichen Ursprungs: In der Nacht vor der 40-tägigen Fastenzeit durfte noch einmal ausgelassen gefeiert werden, zum einen, um leicht verderbliche Lebensmittel zu verbrauchen, zum anderen, weil die Kirchenoberen überzeugt waren, dass ein paar Tage "ehrlicher Wollustigkeit" den Menschen danach das Fasten in Vorbereitung auf Ostern leichter mache. Die Fasnet sei also ein "Schwellen-Ritual" mit pädagogischer Intention. Dabei komme der Narr in der Bibel gar nicht gut weg, er sei derjenige, der mit Gott nichts am Hut habe. Die Narrenzahl Elf symbolisiere die Überschreitung der zehn Gebote.