1 Der Hagelflieger ist startklar. Foto: Schimkat

"Wir freuen uns auf das Benefiz-Fest zugunsten des Vereins Hagelabwehr Südwest, es ist eine gute Sache und wir bringen uns dabei ein. so gut wir können", sagt Peter Hellstern, Vorsitzender des Vereins Hagelabwehr Südwest.















Villingen-Schwenningen - Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erzählt er von dem Imagefilm, der gerade vorbereitet wird. Am 7. Mai, wenn das Benefiz-Fest um 18 Uhr am Hangar startet, wird er mit dabei sein und den Besuchern auf Großleinwand die Arbeit des Hagelfliegers und natürlich seiner Piloten vorführen.

Verein kämpft um Anerkennung

Seit mehr als zehn Jahren kämpfe der Verein um Anerkennung, viele Gemeinden, bis dato sind es 16, seien beigetreten, auf rund 3000 Mitglieder könne er zählen – doch noch immer gebe es Stimmen, die behaupten, das mit dem Hagelflieger bringe nichts. "Wir können den Flieger für diese Saison bezahlen, wobei 130 000 Euro eine beträchtliche Summe sind, auch für nächstes Jahr sieht es gut aus, trotzdem brauchen wir jeden Euro, denn trotz einiger Unkenrufe haben noch weitere Gemeinden ihr Interesse bekundet, unserem Verein beizutreten, natürlich wollen auch sie bei Unwetter beschützt werden."

Hellstern zeigt sich zufrieden, dass kürzlich auch Niedereschach und Donaueschingen beigetreten sind und Rottweil beitreten möchte. Die Frage nach einem zweiten Hagelflieger komme auf den Verein zu, so der Vorsitzende. Damit könne man dann mehr als den Schwarzwald-Baar-Kreis schützen, "aber da werden noch einmal rund 130 000 Euro fällig". Der Fokus ist daher klar: "Wir benötigen mehr Mitglieder, nicht nur die Gemeinden, sondern Firmen, Privatpersonen und mehr, sonst können wir diese Summe nicht stemmen."

Er hoffe, dass viele Besucher zum Benefiz-Fest kommen, natürlich auch spenden, denn es werde kein Eintritt verlangt, und auch die zehnköpfige Band The Soulmachine spielt ohne Gage. Der Fliegerverein mit allen drei Abteilungen hilft ehrenamtlich, die Fallschirmspringer des Fürstenberg-Teams kommen ebenfalls.

Hagelflieger fliegt live ein

Am 7. Mai wird Peter Hellstern den Flug des Hagelfliegers, vom Start in Donaueschingen bis zur Landung in Schwenningen, live über Leinwand übertragen, anschließend hält er einen Vortrag mit Imagefilm, die Besucher können sich den Hagelflieger anschauen, dann kommen die Fallschirmspringer und gegen 20.30 Uhr lässt es The Soulmachine krachen.

Info: Hagelabwehr durch Wolkenimpfen

Mit Wettervideos und eingebetteten GPS-Flugrouten der Einsätze der vergangenen Jahre hat der Verein gezeigt, dass das gezielte Einbringen von Silberiodid-Kondensationskeimen mit dem Flugzeug in die Aufwindzone einer herannahenden Gewitterwolke in den allermeisten Fällen zu deren Zusammenbruch führt. Moderne Technik der Erzeugung von Agl-Kondensationskeimen mit elektronisch geregelten Generatoren erhöht die Flexibilität der Hagelabwehrpiloten bezüglich der Dosierung der Agl-Kondensationskeime bei der optimalen Bekämpfung hageltragender Wolkenzellen. Der Verbrauch an Silberiodid mit neuer Generatortechnik gegenüber früheren Modellen wird halbiert. Die in die Umwelt eingebrachte Menge an Silberiodid ist so gering, dass keine Gefährdung von Menschen, Tieren und der Umwelt befürchtet werden muss. Zukünftig soll den Piloten im Cockpit die aktuelle Radarinformation mit integrierter GPS-Flugroute zur Verfügung gestellt werden. Dies verbessert die Orientierung der Piloten im Luftraum und erhöht die Zielgenauigkeit der Wolkenimpfung.

(Quelle: Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen)