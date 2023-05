Thomas Schäfer hatte kürzlich eine angenehme Pflicht zu erledigen – die Einweihung einer Kneipp-Insel mit Tretbecken, Barfußweg und Heilpflanzenbeet. „Hier kann man die Kraft des Wassers spüren und die Seele baumeln lassen“, freute sich der Bürgermeister. Die neue Kneipp-Insel, für die der örtliche Bauhof eine ältere Wassertretstelle erheblich modernisiert und erweitert hatte, ist ein aktuelles Beispiel dafür, dass es sich in Seelbach gut aushalten lässt – wobei die Gemeinde dafür auch einiges tut. Eingebettet in eine malerische Tallandschaft, bietet Seelbach auch ein gesundes Klima – das bestätigt das Prädikat Luftkurort.

„Es ist einfach schön, hier zu wohnen und zu leben“, sagt Schäfer auf Nachfrage unserer Redaktion zum aus Seelbacher Sicht erfreulichen Ergebnis des Orts-Checks. Denn die 65 Umfrageteilnehmer vergaben in mehreren Bereichen Bestnoten. So bewerteten sie die Lebensqualität mit 8,0 von zehn möglichen Punkten – der zweite Platz in dieser Kategorie hinter Ettenheim.

Seelbach sei eine familienfreundliche und moderne Gemeinde mit einem hohen Freizeit-, Erholungs- sowie Wohnwert, hebt Schäfer hervor. Zu verdanken sei das den zahlreichen Vereinsangeboten, der „hervorragenden Luft- und Trinkwasserqualität sowie der wunderschönen Schwarzwaldlandschaft“. Einwohner und Touristen würden sehr gute Bedingungen vorfinden, zum Beispiel im Familienbad oder bei den vielen anderen touristischen Angeboten. „Stolz sind wir auch auf die wohnortnahen Bildungsangebote an den Kindartagesstätten, alsbald einen Waldkindergarten am Tretenbach sowie unser Geroldsecker Bildungszentrum mit über 600 Schülern“, betont der Bürgermeister.

Mittelalter-Fan Schäfer hebt Seelbacher Burgen hervor

Schäfer, der ein Faible für das Mittelalter hat und Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck ist, hebt auch hervor, dass Seelbach sechs historische Standorte für Burgen hat – neben der Hohengeroldseck als Wahrzeichen der gesamten Region auch die Burgen Lützelhardt, Alt-Geroldseck, Raukasten, Schloss Dautenstein, das Müller-Schlössle und das Schlösschen Weiler. Seelbach sei insgesamt reich an Ausflugszielen, betont Schäfer mit Hinweis unter anderem auch auf den Naturlehrpfad im Litschental, der sich besonders für Familien mit Kindern eigne, oder die historische Mühle Glatz, ein technisches und kulturgeschichtliches Denkmal erster Güte. Die dortige Vielfalt der Mühlen – Ölmühle, Sägemühle oder Getreidemühe – sei einzigartig.

„Kätterlismarkt“ zieht die Massen an

Seelbach ist seit 1455 Marktgemeinde, der „Kätterlismarkt“ ist das größte Volksfest im Schuttertal. Publikumsmagneten sind auch die Seelbacher Freilichtspiele, bei denen in diesem Jahr „Don Quichote“ aufgeführt wird, und das Geroldsecker Burgfest. Zu Seelbachs Kultur gehörten auch Veranstaltungen im Jahresverlauf wie der Sonnwendlauf, das Lichterfest oder die Dorffeste, betont Schäfer.

Für eine gute Lebensqualität braucht es aber nicht nur eine intakte Natur, attraktive Ausflugsziele und Veranstaltungen, sondern auch ganz Praktisches, zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten und eine angemessene ärztliche Versorgung. „Wir können froh sein, dass wir neben Einkaufsmärkten, Elektrofachgeschäften und dem NKD noch handwerkliche Betriebe wie Metzger, Bäckereien, Getränkefachhandel oder einen Gärtner mit Frischgemüseangebot haben“, konstatiert Schäfer zufrieden. Für den täglichen Bedarf bekomme man noch fast alles im Ort. „Selbst Bekleidung, Deko- und Schulartikel sind erhältlich. Allein durch den Bedarf unserer 5000 Einwohner tragen sich die Geschäfte allerdings vermutlich nicht, wichtige Einnahmequelle sind sicher auch die vielen Übernachtungsgäste, die jährlich zu uns kommen.“

Gesundheitsversorgung in Seelbach ist gut

Bei der ärztlichen Versorgung steht Seelbach ebenfalls ganz gut da – das haben auch die Teilnehmer des LZ-Orts-Checks so gesehen und das Angebot in dieser Kategorie mit der Note 6,86 bewertet, was im Gemeinde-Ranking Rang drei bedeutet. „Dank zweier Hausärzte, drei Zahnarztpraxen, vier Praxen für Physiotherapie, Krankengymnastik bezieungsweise Ergotherapie, zweier Apotheken und einem Optiker ist die Gesundheitsversorgung in Seelbach derzeit gut aufgestellt“, bestätigt Schäfer. „Sicherlich spielt bei der Bewertung auch die Nähe zum Lahrer Klinikum und zum Herzzentrum eine Rolle.“ Auch die neue Station des Rettungswagens des ASB am westlichen Ortseingang gebe den Menschen „ein gutes Gefühl“, freut sich der Bürgermeister.

Die Lage am Taleingang bietet viele Vorteile

Als großes Seelbacher Plus bewertet Schäfer generell die „einmalige Lage am Eingang des Schuttertals“. Die intakte Naturlandschaft biete viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, sei es Wandern, Radfahren oder auch einfach Abschalten in der Natur. Die Gemeinde verfüge über zahlreiche ausgeschilderte Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken und Mountainbike-Touren, die von Einheimischen und Touristen rege genutzt werden, freut sich der Rathauschef. Für Abkühlung sorge das moderne Familienbad, in dem Freizeit und Sport möglich seien. „Wem das zu groß ist, der kann auch die beiden Kneippbecken oder die neu gestaltete Kneipp-Insel der Gemeinde für sich entdecken und dort einfach in Ruhe den Abend genießen“, hebt Schäfer hervor.

Rund 170 000 Übernachtungen pro Jahr

All diese Vorzüge wissen auch die Touristen zu schätzen. Seelbach verzeichnete im vergangenen Jahr 170 000 Übernachtungen – ungefähr 75 Prozent davon im Ferienparadies Schwarzwälder Hof. Der Campingplatz verfügt nicht nur über knapp 200 Standplätze für Wohnwagen, sondern auch über Naturstammhäuser und Baumhäuser, die alle sehr begehrt ist. Ein Beleg, dass auch die Urlauber die Lebensqualität in Seelbach zu schätzen wissen.