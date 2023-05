Wo in der südlichen Ortenau ist die Lebensqualität am größten? In welchen Punkten haben die Städte und Gemeinden Nachholbedarf? Antworten auf diese Fragen gibt der Orts-Check der Lahrer Zeitung. Teils gehen die Bewertungen deutlich auseinander.

5,85 von zehn möglichen Punkten – mit dieser Gesamtbewertung in insgesamt 14 abgefragten Kategorien kommt die südliche Ortenau recht gut weg. Man könnte auch sagen: Zwischen Rhein und Schwarzwald rund um Lahr lässt es sich gut leben. Trotzdem gibt’s offenbar noch Luft nach oben.

Aufgeteilt in 13 Bereiche – deckungsgleich mit den Städten und Gemeinden in der südlichen Ortenau – wurden 1343 Teilnehmer befragt. Im Zuge der Studie kamen Fragen zu den Themen Lebensqualität, Gastronomie, Immobilienmarkt, Sport und Vereine, Familie und Kinder, Gesundheitsversorgung, Sauberkeit, Sicherheit, Einzelhandel, Digitalisierung/Energie/Klima, Verkehr, ÖPNV, Senioren und Kultur auf den Tisch. Die Profis der Agentur Umfrageheld, die über reichlich Erfahrung bei Orts-Checks in ganz Deutschland verfügen, bestätigten dabei, dass die südliche Ortenau als ländliche Region damit ein gutes Ergebnis eingeheimst habe.

Die Kategorie Sauberkeit wurde in der Region rund um Lahr mit 7,16 Punkten insgesamt am besten bewertet. Auch positiv hervorzuheben sind die Kategorien Sport und Vereine (6,72 Punkte) sowie die Lebensqualität im südlichen Kreisgebiet (6,70). Mit größtem Optimierungspotenzial liegen die Themen Verkehr und Einzelhandel (beide 5,22) und der Immobilienmarkt (4,83) am Ende des Rangfolge.

Ettenheim liegt in der Gesamtwertung vorne

Die Kommunen schnitten dabei ganz unterschiedlich ab. Die Stadt Ettenheim etwa liegt in der Gesamtwertung mit 6,80 Punkten an erster Stelle – sie ist bei den Befragten der beliebteste Ort – gefolgt von Seelbach (6,55 Punkte) auf Platz zwei. Ringsheim mit 5,86 Punkte an siebter Stelle liegt noch minimal über dem Durchschnitt der südlichen Ortenau. Ab dem achten Platz in der Reihenfolge wird es unterdurchschnittlich. Das Mittelzentrum Lahr landet als größte Stadt mit 5,60 Punkten im Mittelfeld.

Die Stadt Mahlberg bildet insgesamt weit abgeschlagen mit 3,85 Punkten das Schlusslicht. Sie landet in zwölf von 14 Kategorien auf dem letzten Platz, erreicht beim Thema Immobilienmarkt jedoch immerhin Platz zehn mit 4,68 Punkten. Spitzenreiter ist Mahlberg wiederum mit 7,33 Punkten in der Kategorie Verkehr. Die Belastung durch den Straßenverkehr und Lärm wird dort am geringsten bewertet.

Mahlberg kommt bei Verkehrsbelastung sehr gut weg

Ausgerechnet Mahlbergs Nachbargemeinde Kippenheim ächzt laut Umfrageergebnis wiederum am stärksten unter der Verkehrsbelastungen. Die Teilnehmer bewerteten diese Kategorie mit 2,71 Punkten – dem zweitschlechtesten Wert über alle Themen und Bereiche hinweg. Das Thema ist allerdings nicht neu: Die B 3-Umfahrung Ringsheim-Lahr soll Entlastung bringen.

Die Gesundheitsversorgung in der südlichen Ortenau – ein Riesen-Thema aufgrund der Agenda 2030 – bewerteten die Teilnehmer derweil mit 5,41 Punkten. Ettenheim, das seine Klinik im Zuge der Klinik-Reform bereits verloren hat, landete mit 7,12 Punkten auf dem Spitzenplatz der Kategorie.