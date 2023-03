1 Die Katze musste gerettet werden. Foto: Pixabay/philwdngr

In eine verzwickte Lage ist eine Katze am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Schrambergerstraße in Schwenningen geraten. So fand sie sich kurzerhand in einem Abwasserschacht wieder, woraus sie gerettet werden musste. Dafür musst ein Wagen der Feuerwehr ausrücken, etwa sechs Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen.

Keine Verletzungen

Das Tier konnte jedoch nach Angaben der Schwenninger Feuerwehr schnell aus seiner misslichen Lage befreit werden: Dafür musste lediglich das Gitter des Abwasserschachtes angehoben werden, woraufhin die Katze die Flucht ergriff. Dabei habe das Tier nach Angaben der Feuerwehr auf den ersten Blick nicht verletzt gewirkt. Wie die Katze allerdings in den Abwasserschacht gelangen konnte, wirft Fragen auf – die Schwenninger Feuerwehr vermutet, dass das Tier von der anderen Seite hineingelangt sein musste und bei der Suche nach einem Ausgang dem Licht folgte.