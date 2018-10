Gütenbach Für die Bachhofmatte fehlen Helfer

Weiterhin erfolglos war der Vorschlag den Zweitälersteig näher an die Ortsmitte zu bringen. Der in Frage kommende Oskar-Nitz-Weg ist sehr schmal und verläuft über ein Privatgrundstück eng an einem Wohnhaus vorbei. Die dortigen Eigentümer lehnen eine zusätzliche Nutzung ab. Es soll aber weiter an der Konzeption eines Wanderweges gearbeitet werden, welcher auch den Ortsbereich Gütenbach einbindet.

Eltern stiften Reckstange

Der neue Spielplatz erhält eine Reckstange, die die Eltern stiften. Diesen Beschluss des Elternbeirates teilte Gemeinderätin Rafaela Riesle im Gemeinderat mit. Die Reckstange erhält den Platz, der ursprünglich für die Wippe vorgesehen war. Ein Planungsworkshop findet am 21. November um 19 Uhr im Rathaus statt.