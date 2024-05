1 Die Fassade der Grundschule in Binsdorf wurde mit rechten Parolen beschmiert. Foto: Marschal

Die Grundschule Binsdorf ist über das Pfingstwochenende Opfer von Vandalismus geworden. Bislang Unbekannte haben die Fassade mit Nazi-Parolen beschmiert. Bürgermeister Oliver Schmid verurteilt den Inhalt des Graffiti aufs Schärfste.









Über das Pfingstwochenende haben sich Sprayer an der Fassade der Grundschule Binsdorf zu schaffen gemacht. Als wären die Schmierereien nicht schon schlimm genug, lässt vor allem der Inhalt aufhorchen: „Adolf ist der Beste“ war in blauer Farbe an der Mauer zu lesen gefolgt von einem gelben Hakenkreuz und „Heil Hitler“. Ergänzt werden diese eindeutig rechtsradikalen Parolen durch I love Ina.