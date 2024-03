Entsprechend dem grünen Frauenstatut wurde die Liste der Grünen im Ortsverband Nagold für die Kommunalwahl 2024 durchgängig abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt.

Jetzt kann eine Liste, die vom Landwirt, der Wirtschaftsmathematikerin , der Künstlerin über die Holzblasinstrumentenbauerin und einige Pädagogen bis hin zu Ärzten und einer promovierten Psychologin reicht, präsentiert werden. Trotz des Wahlrechts ab 16, sind vom Alter her schwerpunktmäßig die auch in der Bevölkerung stark vertretenen „Best-Ager” nominiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbands.

Klimaschutz und Klimaanpassung

Im Anschluss an die Nominierung wurden Themenschwerpunkte des Wahlprogramms angesprochen und ein „Fahrplan” für den Wahlkampf diskutiert. Die von den Grünen initiierte und im Wahljahr 2014 erstmals umgesetzte Idee, Wahlinformationen aller Parteien und Wählervereinigungen gebündelt an die Haushalte zu verteilen, wurde von allen Anwesenden auch für die bevorstehende Wahl unterstützt.

Der Schwerpunkt des Wahlkampfes wird auf dem Themenbereich „Klimaschutz” und „Klimaanpassung” liegen, wobei das Eintreten für Demokratie und Toleranz vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahre und in Anbetracht der jüngsten Ereignisse ebenfalls ein wichtiger Grundsatz bleiben wird.

Für ein lebenswertes Nagold

Die Fraktion der Grünen möchte weiterhin Verantwortung für ein lebenswertes Nagold übernehmen und die Zukunft der Stadt mitgestalten. Trotz oder vielleicht auch wegen aktueller undemokratischer Auseinandersetzungen wie beispielsweise rund um den politischen Aschermittwoch in Biberach, finden grüne Ideen auch großen Zuspruch und haben Frauen und Männer dazu gebracht, sich politisch zu engagieren.

Ganz nach dem Motto: „Jetzt ist es Zeit, aktiv zu werden!“ Der Co-Sprecher der Kreis-Grünen Siggi Beck konnte dies mit aktuellen Zahlen belegen, die ein Allzeithoch bei den Mitgliedern sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene aufweisen, heißt es weiter. Auch im Kreis Calw hätten die Grünen dieses Jahr bislang schon 15 neue Mitstreiter gewonnen.

Die Kandidaten im Überblick

Kandidatinnen und Kandidaten

Annegreth Fezer-Brenner, Wolfgang Biegel, Rose Hauenstein, Johannes Brenner, Tanja Sommerfeld, Martin Stottele, Renate Schlögl, Thomas Kienzle, Conny Blümel, Samuel Brenner, Tina Mürle, Kai Roy, Verena Kraft, Dieter Köbele, Martina Bitzer, Wolfgang Plattner, Ulrike Schmelzle, Wolfgang Sickler, Hanne Deusch, Erwin Jauch, Ramona Schüle, Thomas Enz, Birgit Quinzio