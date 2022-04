Alena Schechtmann eröffnet Kinderclub in der Stadtmitte

Gründerin in Rottweil

1 Alena Schechtmann erfüllt sich mit dem Kinderclub in der Rottweiler Stadtmitte einen Traum. Schon im April starten im Kriegsdamm 3 die ersten Kindergeburtstage, Kinderdiscos und Bastelangebote. Foto: Zelenjuk

Strahlende Kinderaugen, herzliches Lachen und grenzenloser Spaß – Alena Schechtmann will in ihrem Kinderclub in der Rottweiler Innenstadt ab nächster Woche Kindergeburtstage, Discos und Bastelkurse anbieten. Mit ihrer Geschäftsidee besetzt sie eine Nische in der Stadt.















Rottweil - Bunte Aushänge im Schaufenster kündigen es an: In den neu gestalteten Räumlichkeiten im Kriegsdamm 3 wird schon bald gefeiert, gespielt und getanzt. Auf das Seifeneckle folgt der Kinderclub. Mit der Gründung hat sich Alena Schechtmann einen Traum erfüllt – und sie sagt, es sei nur der Anfang.

Die vergangenen Wochen waren für sie mit Renovieren, Putzen und Einräumen gefüllt. Auch die Werbetrommel hat sie schon kräftig gerührt. Auf Instagram, in einer WhatsApp-Gruppe und im Schaufenster informiert Schechtmann über die kommenden Veranstaltungen. Die Kinderdisco am kommenden Donnerstag war innerhalb von zwei Stunden komplett ausgebucht. Für Schechtmann ein erster Erfolg – und eine Bestätigung, dass der Bedarf groß ist.

"Herz und Seele reingesteckt"

Wer einen Blick in die Räumlichkeiten werfen und die Kinderclub-Chefin persönlich kennenlernen möchte, hat dafür am Montag und Dienstag, 11. und 12. April, jeweils ab 15 Uhr Gelegenheit. An diesen beiden Tagen sind die Türen für alle geöffnet. "Wir haben hier Herz und Seele reingesteckt", sagt Schechtmann.

Für sie war es ein entscheidender Punkt, dass der Kinderclub direkt in der Stadt liegt und gut zu erreichen ist. "Ich wollte unbedingt die Stadtmitte beleben und mit Kinderlachen füllen."

Sie selbst wohnt in Bühlingen, hat zwei Kinder und arbeitet in der Achert-Schule. Seit einigen Jahren führt sie schon Kindergeburtstage durch – nun will sie mit dem Kinderclub ein neues Level erreichen.

"Im Unterschied zu einer Indoor-Spielhalle zum Beispiel haben die Kinder hier die Räumlichkeiten komplett für sich. Sie bekommen ungeteilte Aufmerksamkeit – das ist mit nichts zu vergleichen."

Bewegung und Spaß im Mittelpunkt

Starten will Schechtmann erst mal allein. "Ich habe eine Vision, wie es ablaufen muss. Und Aufgabenverteilung war noch nie meine Stärke", sagt sie schmunzelnd. Eine reiche Auswahl an Mitmachspielen und Bastelideen hat sie auf jeden Fall auf Lager, auch in Kinderschminken und Luftballonmodellage ist sie fit.

"Es gibt hier keine Reizüberflutung, es stehen nicht viele Spielsachen drin – denn es braucht nicht viel. Es geht darum, dass sich die Kinder bewegen, zusammen spielen und Spaß haben", erklärt sie ihr Konzept. Und dann sind auch persönliche Wünsche ganz wichtig: "Es kann auch eine TikTok-Party werden."

Ihre eigenen Kinder, die neunjährige Alisa und der siebenjährige Maxim, sind von der Geschäftsidee ihrer Mutter auf jeden Fall begeistert. "Mein Sohn hat gesagt, dass es der beste Kinderclub ist, den er je gesehen hat", sagt sie und lacht. Ihre Tochter will gern mithelfen – beim Dekorieren oder Bedienen.

Ein Angebot wird es mit dem gemeinsamen Frühstück freitagvormittags zudem für Mütter geben. "In Zukunft können wir vielleicht auch zusammen trainieren oder Spa-Prozeduren machen", schwebt Schechtmann vor.