Leerstand in Rottweil

1 Das "Seifeneckle" am Kriegsdamm hat die Türen geschlossen, der Laden ist bereits leergeräumt. Foto: Otto

Und wieder gibt es neue leere Schaufenster in Rottweil: Das Seifeneckle am Kriegsdamm hat zum Monatsanfang geschlossen.















Rottweil - Kurz vor Beginn der Corona-Krise hat Daniela Leciejewska den Sprung gewagt und am Kriegsdamm das "Seifeneckle" eröffnet. Ein Laden mit handgemachten Seifen und Zubehör, den es so nicht überall gibt – und damit eine Bereicherung für die Stadt. Noch im Sommer hatte die Inhaberin Hoffnung gehabt, dass die Kundenfrequenz nach den Lockdowns wieder zunimmt. Nicht zuletzt mit der neuen Hängebrücke mehr oder weniger direkt vor der Tür hätte wohl der ein oder andere Tourist gerne in ihrem Laden gestöbert. Doch die Brücke lässt bislang ebenso auf sich warten wie der große Aufschwung insgesamt.

Künftig auf Märkten und im Internet

Nun verlegt sich die Inhaberin, wie es am Aushang heißt, auf den Vertrieb der Seifen auf Märkten in Rottweil und Umgebung sowie über das Internet. Und Rottweil hat einige leere Schaufenster in bester Lage mehr.