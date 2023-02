58 Fischbach gleicht einem großen Narrendorf. Tausende von Hästräger, Musikern und anderen Akteuren ziehen durch die Gassen Foto: Albert Bantle

Die Krönung der umfangreichen närrischen Jubiläumsveranstaltungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Narrenzunft Fischbach bildete am Fasnetssunntig der abwechslungsreiche, stimmungsvolle und farbenprächtige Jubiläumsumzug.









Dieser närrische Lindwurm sprengte den Rahmen aller bisher in Fischbach stattfindenden Fasnetsumzüge. 55 Zünfte und Gruppen mit insgesamt rund 5000 Hästrägern aus nah und fern, dazu kamen noch zahlreiche Musikvereine und närrische Musikgruppen sowie tausende Besucher, verwandelten den 1200 Einwohner zählenden Niedereschacher Ortsteil Fischbach dabei in ein riesengroßes Narrendorf.

Es herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit. Die Freude über den Umzug war den nicht mit Beifall sparenden Zuschauern sowie Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner und den vielen Gästen auf der Ehrentribüne ins Gesicht geschrieben. Zudem zeigte das närrische Treiben, dass die vielen Hästräger und Umzugsteilnehmer ebenfalls zu Hochform aufliefen.

Das lag auch an Umzugssprecher Alexander Pfaff, der für die Zusammenstellung des Umzuges verantwortlich war und zu Hochform auflief. Er stand seit Monaten mit den teilnehmenden Zünften in Kontakt und präsentierte dem Publikum die einzelnen Zünfte mit profundem Hintergrundwissen. Besonders stolz zeigte sich Pfaff darüber, dass er Zünfte und Häser präsentieren durfte, die noch nie in Fischbach und teils sogar noch nie im gesamten badischen Raum zu sehen waren.

5000 Hästräger ziehen durch das 1200-Einwohner-Dorf

Die NFZ gehört bekanntermaßen der Schwarzwälder Narrenvereinigung an. Dass jedoch Zünfte aus elf Verbänden der „Arbeitsgemeinschaft der südwestdeutschen Narrenvereinigungen und –verbände“, am Sonntag den Weg nach Fischbach gefunden hatten, sagt viel über die Zugkraft der Fischbacher Fasnet und die unzähligen Kontakte die Pfaff hegt und pflegt aus.

Gestartet sind die Narren am Jubiläumssonntag bereits um 9 Uhr mit einem gut besuchten närrischen Gottesdienst in der Fischbacher Mauritiuskirche, bei dem Pfarrer Frederik Reith zur Freude der Narren einmal mehr zu humoriger Hochform auflief.

Es folgte ein ebenfalls von viel Witz und Humor geprägter Zunftmeisterempfang in der Aula der Schule. Dort wurden viele Gastgeschenke sowie närrische und freundschaftliche Sprüche ausgetauscht. Danach waren bis zum Umzugsbeginn in der Ortsmitte wunderschöne Brauchtumsvorführungen zu bestaunen. Die Narrenzünfte aus Bubsheim und Gosheim mit ihrer beeindruckenden Zahl an Hästrägern zeigten dabei ihren jeweiligen Narrensprung und Narrentanz. Bei der NZ Gosheim kam noch ein Hexentanz dazu.