Grosselfingen Wie wird Tübingen entscheiden?

Grosselfingen. Schulcontainer, Toiletten, Hochwasserschutz, Sanierungskonzept – all das hat der Gemeinderat diskutiert. Das sind die wichtigsten Ergebnisse:

Schulcontainer Die Hainburgschule soll saniert werden, weshalb die Räumlichkeiten für die Dauer der Arbeiten nicht benutzbar sind. Daher wird der Unterricht übergangsweise in Containern stattfinden. Diese werden, so hat es der Gemeinderat beschlossen, gemietet. Kosten: rund 122 740 Euro für acht Monate. Jeder weitere Monat wird nach dem angebotenen Mietpreis pro Monat berechnet.

WC-Sanierung verschoben Der Kulturverein hat den Antrag gestellt, die Herrentoilette in der Alten Schule zu sanieren. Die Verwaltung hat darauf eine Kostenschätzung eingeholt. Diese beläuft sich auf 51 000 Euro. Tenor der Gemeinderäte: Weil zu erwarten ist, dass die Sanierung bis zum Narrengericht aufgrund der langwierigen Handwerkerbeauftragung ohnehin dieses Jahr wohl kaum mehr abgeschlossen sein wird, soll das WC auf übernächstes Jahr erneuert werden. Dann soll auch die Damentoilette saniert werden. Schutz vor Hochwasser Wie man Hochwasser verhindern könnte, zeigte Markus Heberle vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Rottenburg auf. Zuvor hatte die Gemeinde bei seinem Büro eine "Flussgebietsuntersuchung" beantragt, die eventuelle Hochwassergefährdungen aufzeigen sollte. Wie Heberle berichtet, habe die Untersuchung 150 Gebäude in Grosselfingen ausgemacht, die im Ernstfall von Überflutungen betroffen wären, es bestehe "ein dramatisches Schadenspotenzial", so lautet seine Einschätzung.