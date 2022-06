2 Der Waldbrand ist direkt an den Bahngleisen der Schwarzwaldbahn in Schonachbach ausgebrochen, weswegen die Strecke derzeit gesperrt ist. Foto: Roland Sprich

In der Nähe von Triberg ist ein Waldbrand ausgebrochen. Derzeit sind schätzungsweise 70 Feuerwehrkräfte damit beschäftigt, ihn einzudämmen. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt.















Schonachbach - Großeinsatz in Schonachbach: Gegen 17.15 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle darüber informiert, dass in Schonachbach, einem Ortsteil von Schonach entlang der B33 zwischen Triberg und Hornberg, ein Waldbrand ausgebrochen ist. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit wurde darauf Großalarm ausgelöst. Sämtliche umliegenden Feuerwehrabteilungen wurden daraufhin an die Einsatzstelle geschickt. Gegen 19 Uhr forderte man zudem Unterstützung von der Feuerwehr Villingen-Schwenningen an.

Mehrere Hangbereiche betroffen

Der Brandort befindet sich direkt an den Bahngleisen, weswegen der Betrieb auf der Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg und St. Georgen derzeit unterbrochen ist. Die Feuerwehr steht dabei vor der schwierigen Aufgabe, den Brand in dem abschüssigen Gebiet einzudämmen. So mussten über viele Meter hinweg Wasserleitungen gelegt werden. Betroffen sind nach derzeitigem Stand mehrere Hangbereiche - etwa auf einer Fläche von 100 auf 80 Meter.

Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz

Mithilfe eines Polizeihubschraubers und einer Wärmebildkamera versucht die Einsatzleitung bei der Brandbekämpfung gezielt vorzugehen und auf diesem Weg auch die Brandherde zu lokalisieren. Auch eine Drohne der Feuerwehr kommt dabei zum Einsatz.

Derzeit ist nicht abzuschätzen, wie lange die Brandbekämpfung bei den extremen Temperaturen andauern wird. Neben der Feuerwehr und der Polizei ist auch die Bergwacht und das DRK am Einsatz beteiligt.

