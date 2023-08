Es wird mit Hochdruck gehämmert, gesägt und geschraubt: Die Mitglieder des Motorradclubs (MC) Hardt spucken derzeit kräftig in die Hände, damit pünktlich zum Start des Motorradtreffen alles picobello an Ort und Stelle steht.

MC-Präsident Dietmar Flaig verrät, auf was sich die Besucher freuen dürfen: „Gute Laune, gutes Wetter, ein friedliches Fest, kein Stress. Ganz einfach ein schönes Urlaubs-Wochenende“, sagt er über die Großveranstaltung von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August.

Profis am Werk (von links): Ewald King und Wolfgang Haberstroh. Foto: Dold

In Sachen Musik hat der Motorradclub sogar noch mal eine Schippe drauf gelegt. So werden insgesamt vier Bands auf der Bühne im Festzelt am Hugswald stehen: Am Freitag sind She’s the boss und Vui z’ loud an der Reihe, am Samstag übernehmen Red Hot und Donnerbalken. „Wir wollten die Qualität und das Angebot nochmals verbessern“, betont Dietmar Flaig.

Training für den Mofaweitwurf

Ganz wichtig: „Es gibt gute Musik bei freiem Eintritt“, sagt der Präsident. Das sei ursprünglich bei Motorradtreffen immer so gewesen – und beim MC Hardt bleibe das so, auch wenn es bereits Treffen gebe, wo Eintritt verlangt werde. Man wolle den Gästen vielmehr einen kleinen Festivalcharakter bieten. Kostenlos ist natürlich auch die Übernachtung auf dem Gelände – ob mit oder ohne Zelt.

Beim Fassanstich am Freitag gegen 18 Uhr wird auch Bürgermeister Michael Moosmann vertreten sein, bevor die Rockparty beginnt. Am Samstag gibt es ab etwa 16 Uhr wieder den beliebten Mofaweitwurf. „Einige trainieren sogar dafür“, weiß Dietmar Flaig. Der MC Hardt jedenfalls hat wieder ein Mofa zusammengeschweißt. „Wir hoffen, dass es hält“, schmunzelt er. Kein Auge trocken bleiben dürfte auch beim Balkenschlagen, wo der Gegner mit herzhaften Schlägen mit dem Sack bezwungen werden soll.

Unterstützung von anderen Vereinen

Der MC-Präsident freut sich, dass es Unterstützung von vielen Seiten gibt: Der Radfahr- und Athletenverein helfen bei Arbeitsdiensten mit, die Feuerwehr kümmert sich um die Parkplatzeinweisung und die Gemeinde unterstützt beispielsweise bei der Wasserversorgung. Auch den Landwirten, die die Flächen zur Verfügung stellten, sei man dankbar.

Das Zelt wurde bereits am vergangenen Samstag aufgestellt. Foto: Angst

Den Löwenanteil der Arbeit stemmen die MC-Mitglieder aber natürlich selbst. Am vergangenen Samstag war mit 42 Personen Anpfiff für die Aufbauarbeiten: Das 65 mal 15 Meter große Zelt und die Theke wurden aufgestellt und auch die Bühne steht bereits. Auch von einem ausgewachsenen Landregen ließen sich die MCler nicht aufhalten.

Die Theke wurde mit vereinten Kräften aufgestellt. Foto: Angst

Nun geht es noch an den Feinschliff, so dass am Freitag alles perfekt ist. „Die Parkplätze werden noch gerichtet und der Rasen im Zelt gemäht“, erzählt Vizepräsident Kevin Mutschler. Zudem gibt es wieder das große Lagerfeuer und eine neue Platte, wo die Motorradfahrer Kreise drehen und die Reifen qualmen lassen können.

Bei Gerhard Klausmann sitzt jeder Hammerschlag. Foto: Dold

Erwartet werden auch mehrere befreundete Motorradclubs. Die Hardter hingegen haben dieses Jahr schon einige Kilometer Strecke absolviert. So war der MC unter anderem zu Gast bei Treffen in Wilsingen, Urexweiler, Kippenheim, Biberach und Blöcktach, erzählt Vize-Kassierer Bernd Angst.

Zudem zeigte man beim Moto-GP auf dem Sachsenring und dem legendären Rennen auf der Isle of Man Flagge.