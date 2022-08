6 Beim Mofa-Weitwurf werden die wirklich großen Weiten erst nach dem Verlust des Hinterrads erreicht. Foto: Ziechaus

Auf das 32. Internationale Motorradtreffen hatte man in Hardt lange warten müssen: Seit der letzten großen Party im August 2019 waren die Treffen wegen Corona abgesagt worden.















Hardt - Jetzt endlich konnten die Motorrad-Fans wieder groß feiern im Festzelt auf der Wiese am Hugswald. Darauf hatten alle so lange gewartet, und schon zum Festbeginn am Freitag mit obligatorischem Fassanstich und der Band Powerage gab es einen "Kickstart by Heart" im vollen Festzelt.

Legendäre Spiele

Am Samstag strömten die Fans, kaum dass der Regen nachgelassen hatte, auf die Wiese, und machten sich locker für die legendären Spiele, auf die man so lange hatte verzichten müssen. Beim Warmwerfen mit dem kompletten Mofa kamen die Jungs über gut drei Meter nicht raus, erst das abgeworfene Hinterrad brachte eine Steigerung um gut einen Meter und Christian vom SV 49 Friesenheim schaffte mit 6,70 Meter den zweiten Platz, vor Johannes aus Schuttertal mit 5,88 Meter; als einer der letzten Werfer rollte sein Vereinskollege Dennis mit 7,53 Meter das Feld auf.

Bis kurz vor Morgengrauen

Beim Rundgang über den Festplatz fielen die fast durchweg glänzend polierten Zweiräder auf, von der giftgrünen Kawa über die knallroten Triumphs bis zu den schwarzen Royal Enfields Himalayan zwischen den Zelten; die waren oft kleiner als die schnellen Gefährte. Im "Rats Look" stach eine schwarze Maschine aus Frankreich heraus.

Schon zu den alten Bekannten gehörten "NoWay", die den Rock in "the hard way" schon zum dritten Mal auf die Bühne beim MC brachten und damit die gewünschte Gangart bei den Bikern einlegten. Die Ankündigung, die Nacht zu rocken wurde sofort umgesetzt, wenn es auch im vollen Festzelt ziemlich eng wurde. Sänger Holger, den man schon von den Woodpeckers kannte, feuerte die kriegerischen Warriors an und Sängerin Louise fragte "What’s up?" und bekam einen lautstarken Chor zur Antwort. Bis kurz vor Morgengrauen wurde der "final Countdown" im bewegten Festzelt verschoben, aber was macht das schon – nothing else matters beim Motorradfest des MC Hardt.