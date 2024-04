1 Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort (Symbolbild) Foto: engel.ac - stock.adobe.com

Direkt an der Kreisgrenze nahe Neufra hat ein Großbrand in der Täfermühle die Feuerwehr in Atem gehalten. Vier Personen wurde verletzt, eine davon lebensgefährlich.









Zu einem Brand in der von mehreren Personen bewohnten historischen Täfermühle in Aldingen-Neuhaus, direkt hinter der Kreisgrenze von Rottweil in Richtung Spaichingen/Tuttlingen, ist ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr ausgerückt.