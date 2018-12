Grömbach Rat genehmigt neue Stelle für Kindergarten

In ähnlicher Form ging die Diskussion weiter. Kathrin Mast (UW) sprach sich für frühe Anmeldungen aus. Dies mache den Bedarf für die Gemeinde planbarer. "Die Zahlen zeigen, dass aktuell das Personal nicht ausreicht. Ich bin dafür, wir lassen die Öffnungszeiten so wie sie sind und sprechen uns für die 60-Prozent-Stelle aus. Dann sind wir in Zukunft gut aufgestellt", fasste Daniel Wolber zusammen. Auf die von Kathrin Mast (UW) ins Spiel gebrachte personelle Zukunft der Anerkennungskraft wollte Bürgermeister Armin Pioch in öffentlicher Sitzung nicht eingehen. Ohne genaue Informationen zu den Kosten und zur Personalsituation könne der Gemeinderat auch nicht entscheiden, hieß es aus dessen Reihen. Armin Pioch machte nochmals deutlich, dass ohne weiteres Personal keine zweite Gruppe möglich sei: "Diese Stelle ist wichtig, daher bitte ich um ihre Zustimmung."