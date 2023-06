Eine Woche ist es her, seit einer oder mehrere Unbekannte die Fassade des City Centers in Balingen mit Graffiti beschmiert haben. Mittlerweile hat sich der Betreiber auf Anfrage unserer Redaktion gemeldet: „Wir haben bereits eine Fachfirma damit beauftragt, den Vandalismus-Schaden am City Center Balingen schnellstmöglich zu beseitigen“, heißt es bei MEC METRO-ECE Centermanagement.

Zur Schadenshöhe könne man nichts sagen. Man habe aber, „wie immer bei mutwilligen Beschädigungen an den von uns betriebenen Immobilien, Strafanzeige bei der Polizei gestellt.“

Die Schadenshöhe liegt bei mehreren Hundert Euro

Die Ermittler haben derweil keine neuen Erkenntnisse zu diesem Fall. Da es aber im laufenden Jahr in Balingen bereits vermehrt zu ähnlichen Schmierereien gekommen ist – laut Polizei im Siechengarten, am Bahnhof, in der Wilhelmstraße sowie in der Steinachstraße –, können die Ermittler nicht ausschließen, dass hier die selben Täter am Werk waren.

Der Staatsschutz ist eingeschaltet, da es sich bei den Graffiti um Parolen aus der türkisch-rechtsextremen Szene handeln könnte. Die Schadenshöhe durch die Sachbeschädigung schätzen die Ermittler auf mehrere hundert Euro.

Die Fallzahlen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti für den Zollernalbkreis allgemein sind rückläufig. Im Jahr 2022 lagen sie laut Polizei bei 116. Dies ist ein Rückgang zum Vorjahr um 31,4 Prozent.