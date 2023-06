Die weiße Fassade des City Centers entlang der Wilhelmstraße ist seit der Nacht auf Mittwoch nicht mehr so strahlend weiß. Zahlreiche einzelne Graffitischmierereien in roter Farbe erstrecken sich über die gesamte Länge des Gebäudes.

Wer waren die Übeltäter? Das versucht aktuell noch die Polizei zu ermitteln. Dabei ist sie besonders auf mögliche Zeugen aus der Gesellschaft angewiesen. „Aktuell ermitteln wir in einem Sachbeschädigungsfall gegen unbekannt. In diesen Fällen können wir in der Regel nur wenig Spuren sichern und auswerten“, heißt es bei der Polizei.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier in Balingen melden

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, etwas Verdächtiges am Tatort gesehen oder gehört haben, sollen sich demnach beim Polizeirevier in Balingen melden.

An einigen Stellen steht das Wort „Türk“ an der Wand geschrieben. Auch die Abkürzung der kurdischen Arbeiterpartei PKK wurde an die Wand gesprayt. Darüber steht eine extreme Beleidigung auf türkischer Sprache.

Staatsschutz wird hinzugezogen

Der Halbmond mit Stern findet sich ebenfalls auf der Wand – sowie Begriffe, die mit der rechtsextremen Szene in der Türkei in Verbindung gebracht werden.

„Aus diesem Grund ermitteln wir in alle Richtungen – auch politische Motive werden dabei diskutiert und geprüft“, heißt es bei der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. In solchen Fällen ist es zudem üblich, dass der Staatsschutz hinzugezogen wird, was in diesem konkreten Fall auch zutrifft.

Sollte der oder die Täter ausfindig gemacht werden, können ernste Konsequenzen drohen. Im Strafgesetzbuch heißt es: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“