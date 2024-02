Die Musikgruppe Free Indeed holt Jugendliche ab, um über Hoffnung, Glaube und das Leben zu reden. Der nächste Auftritt findet am 23. März statt.

Unter dem Motto „Spiel mir das Lied von …“ fand in der vergangenen Woche in Dürrenmettstetten eine Jugendwoche statt.

Die Band Free Indeed hatte vier Themenabende organisiert und Jugendliche aus den umliegenden Orten eingeladen. Beim Auftaktgottesdienst am Sonntagabend in der Kirche in Dürrenmettstetten wurden verschiedene Lieder und deren Entstehungsgeschichte, Text und Botschaft thematisiert.

Am Dienstag stand der Abend in der Gemeindehalle unter dem Motto „Spiel mir das Lied von der Hoffnung“. Die Abende am Donnerstag und Freitag drehten sich um Glauben und Leben.

Neben viel Musik und Impulse zu den Themen gab es verschiedene Spiele, Kreativ-Zeiten und einen Imbiss, der die 25 bis 50 Besucher zum Verweilen einlud.

Vorband des Laki-Pop Chores

Die Band zeigte sich erfreut über das Interesse und die positiven Rückmeldungen: „Der Aufwand hat sich gelohnt.” Es bleibt also zu hoffen, dass es nicht die letzte Jugendwoche in Dürrenmettstetten gewesen sein wird. Auf Instagram informiert die Band auf dem Account @freeindeed_band über aktuelle Termine und Auftritte.

Der nächste ist im Vorprogramm des Laki-Pop Chor-Konzerts am 23. März in der Stadtkirche in Sulz.